В казанском колледже ТИСБИ, где учился устроивший расстрел в школе Ильназ Галявиев, был еще один студент, который подобно стрелку называл себя богом и странно себя вел. Молодой человек покончил с собой год назад, сейчас Следственный комитет РФ заинтересовался суицидом парня.

Об этом со ссылкой на мать покончившего с собой студента Наталью Андрееву сообщает "Интерфакс".

По словам Андреевой, в четверг, 13 мая, ее пригласили к следователям по поводу закрытого ранее дела о суициде ее 17-летнего сына Даниила.

"Я была вчера в Следственном комитете, мы разговаривали. Мое дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая (суицид и расстрел в казанской школе - Ред.)", - сказала Андреева.

Данила, как и Галявиев, учился в колледже по специальности "программирование". Он покончил с собой год назад после нескольких неудавшихся попыток суицида. По словам матери, до этого он отказался от родных, стал вести себя агрессивно и назвал себя богом.

"Он стал очень агрессивным, оделся в черную одежду, носил маску и капюшон, говорил, что он бог и резко оттолкнул семью. Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого (Ильназа Галявиева - Ред.) и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын", - рассказала Андреева.

Напомним, бывший студент колледжа ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев устроил расстрел в казанской школе 11 мая. Он убил семерых учеников восьмого класса, школьного охранника и учительницу. Еще 20 человек пострадали.

На допросе стрелок заявил, что "родился богом", а летом в нем начал "пробуждаться монстр".

Также мы писали о том, что полгода назад казанский стрелок Галявиев предлагал сокурсникам стать сектантами.