В пятницу, 15 мая, после месячного перерыва, пройдет заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня заседания, которое запланировано на 16:00, пока неизвестна.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, на прошлом заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля, Совет утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", в которую попали 12 человек. Кроме того СНБО ввел санкции против 95 компаний. Мы приводили полный список.

Также "Страна" сообщала, что на следующем заседании СНБО могут ввести санкции против пяти народных депутатов Украины. Внутренние санкции к парламентариям могут быть применены из-за их двойного гражданства и коммерческой деятельности аффилированных к ним структур.

Кроме того, на заседании планировали рассмотреть повышение тарифов на коммунальные услуги. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов попросил Кабмин подготовить информацию о тарифах и владельцах энергетических и газовых компаний.