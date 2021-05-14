Полиция надела электронный браслет на главу политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора сообщают "Украинские новости".

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - рассказали в генпрокуратуре, добавив, что браслет надели на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании столичной полиции.

В Офисе генпрокурора добавили, что Медведчук не может отлучаться из дома и должен все время носить электронного средства контроля.

Как сообщала "Страна", 11 мая Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. А также в расхищении ценностей на оккупированной территории - в Крыму. Накануне суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля. Изначально прокуратура собиралась требовать для него взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн.

"Страна" вела текстовую хронику происходившего 13 мая как в Печерском суде, так и у его здания.