В "ДНР" начали опечатывать квартиры, хозяева которых в них не живут. Речь о недвижимости переселенцев, которые переехали на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Квартиры опечатывают в рамках "национализации имущества", которое считают бесхозным или выморочным. При этом в "ДНР" называют бесхозяйными в том числе такие квартиры и дома, у которых есть хозяева, не живущие на неподконтрольной территории.

При этом формальной причиной такого решения в Донецке назвали то, что переселенцы, выехавшие на подконтрольную Киеву территорию, давно не платят за ЖКХ.

Сотрудники "исполнительной службы" уже начали опечатывать такие квартиры. На двери наклеивают бумагу с печатями и надписью "Опечатано исполнительной службой", а также номером мобильного телефона местного оператора.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как по новым порядкам в "ДНР" за 75 дней могут отобрать квартиру переселенцев и что делать, чтобы этого не произошло.

Также мы сообщали о том, как попасть из Донецка в Украину, не платить штрафы на границе и будет ли "ДНР" ужесточать правила въезда.