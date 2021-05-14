Между Дмитрием Гордоном и бывшим народным депутатом Татьяной Черновол произошла словесная перепалка после которой журналист заявил о намерении подать в суд на нее.

Во время эфира программы "Право на власть" Гордон и Чорновол обсуждали обстоятельства освобождения Мариуполя в 2014 году.

В ходе беседы Гордон задал вопрос экс-депутату: "Вы хотите сказать, что я агент русский, или что вы хотите сказать? Скажите это вслух". Чорновол дала на это утвердительный ответ. "Да, хочу", - сказала она.

После этого Дмитрий Гордон заявил, что намерен подать в суд на Татьяну Черновол. "Я вас засужу", - сказал он.

Напомним, Гордону сейчас грозит иск о клевете, о котором заявили адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко. Основанием для подачи иска, по словам юриста, стало заявление журналиста, сделанное им в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", о том, что экс-глава государства "вступил в преступное соглашение с президентом России Владимиром Путиным и приказал в рамках этого преступного соглашения украинской армии оставить Мариуполь".

В свою очередь Дмитрий Гордон отреагировал на новость об иске, записав пятиминутное видео. Он обстоятельно напомнил, что происходило в 2014 году после Майдана. По мнению журналиста, Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь, но "Азов" "спас" город. Завершив исторический экскурс, журналист внезапно перешел к теме к другой теме, добавив, что одной из причиной иска стала ревность из-за конфет.