"Дни передачи сочтены". Иван Ургант ответил Жириновскому на угрозу закрыть шоу. Видео
Популярный российский телеведущий Иван Ургант ответил на угрозу политика РФ, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского закрыть его передачу "Вечерний Ургант", которая выходит в эфир с 2012 года.
Сове мнение по поводу угроз политика телеведущий сказал в эфире шоу.
"Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле. Думаю, прекрасно понимаете, сами бы себя мы не закрыли", - с такого обращения к зрителям начал Ургант.
После этого на экране появился скриншот новости о том, что Жириновский пригрозил Урганту закрыть шоу из-за шутки. После этого Иван рассказал, в чем состояла шутка, обидевшая политика.
Телеведущий одет в деловой костюм и говорит серьезным голосом, однако иногда начинает смеяться. Также после его фраз часто слышен закадровый смех зрителей.
"Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание", - говорит Ургант и сразу после этого слышен взрыв смеха.
Кроме того, Иван ответил и на обвинение в том, что у него "слабенький юмор" и добавил, что политик согласился прийти на передачу 14 мая, для того, чтобы "провести торжественное закрытие"
"Он имеет право так говорить (о слабом юморе Урганта - Ред.), потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете", - заявил шоумен.
Напомним, Ургант в своем шоу иронично прокомментировал один из сюжетов подборки новостей. Он сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с "полками в плацкартном вагоне поезда". После этого Жириновский заявил, что шоу пора закрывать.
Также сообщалось, что Жириновский предложил называть Путина верховным правителем России.