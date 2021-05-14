Популярный российский телеведущий Иван Ургант ответил на угрозу политика РФ, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского закрыть его передачу "Вечерний Ургант", которая выходит в эфир с 2012 года.

Сове мнение по поводу угроз политика телеведущий сказал в эфире шоу.

"Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле. Думаю, прекрасно понимаете, сами бы себя мы не закрыли", - с такого обращения к зрителям начал Ургант.

После этого на экране появился скриншот новости о том, что Жириновский пригрозил Урганту закрыть шоу из-за шутки. После этого Иван рассказал, в чем состояла шутка, обидевшая политика.

Телеведущий одет в деловой костюм и говорит серьезным голосом, однако иногда начинает смеяться. Также после его фраз часто слышен закадровый смех зрителей.

"Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание", - говорит Ургант и сразу после этого слышен взрыв смеха.

Кроме того, Иван ответил и на обвинение в том, что у него "слабенький юмор" и добавил, что политик согласился прийти на передачу 14 мая, для того, чтобы "провести торжественное закрытие"

"Он имеет право так говорить (о слабом юморе Урганта - Ред.), потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете", - заявил шоумен.

Напомним, Ургант в своем шоу иронично прокомментировал один из сюжетов подборки новостей. Он сравнил взаимоотношения Жириновского и главы КПРФ Геннадия Зюганова с "полками в плацкартном вагоне поезда". После этого Жириновский заявил, что шоу пора закрывать.

Также сообщалось, что Жириновский предложил называть Путина верховным правителем России.