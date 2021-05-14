Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела крупнейшую атаку против крупного палестинского движения ХАМАС в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В ночь на пятницу, 14 мая, 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут.

Об этом рассказал представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, сообщает ТАСС

"Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа", - сказал он.

В свою очередь движение ХАМАС сообщило, что с помощью беспилотника был нанесен удар по израильскому химзаводу. По данным телеканала Al Jazeera, атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз.

Напомним, на Ближнем Востоке стремительно разворачивается конфликт между Палестиной и Израилем. Вчера сообщалось, что с момента эскалации ХАМАС выпустил 1 300 ракет.

Днем ранее Армия обороны Израиля начала первую за семь лет операцию в секторе Газа и поначалу сообщила, что в ней участвуют как силы ВВС так и наземные части. Однако спустя некоторое время сами же военные уточнили, что сухопутные подразделения в сектор Газа пока еще не входили. Также в ЦАХАЛ заявили, что не ожидают серьезных атак со стороны ХАМАСа.

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