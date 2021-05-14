19-летний казанский стрелок Ильназ Галявиев, которого арестовали на два месяца, полгода назад призывал одногруппников в колледже вступить в секту.

Об этом сообщает издание E1.

Галявиева отчислили из колледжа ТИСБИ, где он пытался освоить профессию программиста, в конце апреля. А полгода назад он предлагал одногруппнику вступить в секту.

"Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту", - сказал староста группы, где учился Галявиев.

По его словам, тогда студенты подумали, что это шутка, и свели все разговоры на нет. Также староста заявил, что в колледже Галявиева никто не гнобил и не трогал.

"Учился хорошо - на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся - просто не способен был в силу характера", - рассказал одногруппник стрелка.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе 11 мая. Он убил семерых учеников восьмого класса, школьного охранника и учительницу, которая которая закрывала собой ученика. Еще 20 человек пострадали.

Также мы писали о том, что казанский стрелок хотел устроить бойню во время второго урока, и даже пришел заранее сверить часы.