На Донбассе продолжают гибнуть военные. В том числе и от снайперских обстрелов, которые, по мнению Зеленского, "ушли в прошлое".

Вчера Киев срочно запросил встречи в Нормандском формате. И в который раз от Ермака прозвучало заявление о готовности обсуждать новый мирный план по Донбассу - так называемые "кластеры".

В "ДНР" же объявили о проверке боеготовности своих сил.

Разбирались, что сейчас происходит на фронтах по Донбассу - военном и политическом.

"ДНР" готовится к танковой атаке ВСУ

За минувшие семь дней ситуация, по данным ОБСЕ, оставалась неспокойной. В четверг, 6 мая, под неподконтрольным Славяносербском на мине был ранен 16-летний подросток.

На следующий день наблюдатели зафиксировали повреждения жилых домов территории "ДНР" - в Киевском районе Донецка и поселке Минеральное под Ясиноватой.

Через несколько дней ОБСЕ увидела "свежие повреждения насосной станции в Киевском районе Донецка, действующей школы в микрорайоне Трудовские Донецка". А также удары по жилому зданию в Золотом-5, которое подконтрольно сепаратистам.

В тот же день в украинском Верхнеротецком на кладбище подорвался мужчина.

Указанные обстрелы происходили на День победы, 9 мая. В тот же день миссия наблюдала военный парад в Донецке и заявила, что вооружение, которое провезли по центру города, выведено на улицы в нарушение условий отвода.

Миссия неоднократно замечала, что в "ДНР" активно устанавливают противотанковые мины вблизи линии разграничения - в районе Марьинки, Ясиноватой и Донецка. Самые свежие ОБСЕ заметило 12 мая. Это говорит о том, что силы "республики" готовятся к танковым ударам ВСУ.

По обстрелам - ситуация в Донецкой области была хуже, чем в Луганской: в день сотни взрывов против десятков, а то и единиц.

Как видим, большая часть зафиксированных повреждений от обстрелов - на территориях "ДНР" и "ЛНР".

К слову, сегодня в "ДНР" объявили проверку всех силовых и чрезвычайных структур, которая пройдет с 17 по 22 мая. Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин. Он заявил, что активность ВСУ на Донбассе в последние дни повысилась.

Снайперы "ушли в прошлое", а потом вернулись

Тревожная информация и по людским потерям.

Данные ВСУ. За последнюю семидневку в зоне на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих - все от пулевого ранения. Плюс один был ранен.

По датам это выглядит так. 6 и 7 мая два человека погибли от пуль, еще один получил осколочное ранение.

А вчера, 13 мая пулевое ранение получил еще один боец ВСУ. Как сообщают в штабе 58-й мотопехотной бригады, сержант Павел Колесник погиб от действий снайпера.

Данные "ДНР". По данным т.н. "народной милиции ДНР" за неделю погибли четверо военных и двое получил ранения.

7 мая в сводке сообщалось о том, что погибли трое военных.

11 мая в "ДНР" сообщили о гибели еще одного военного и ранении двух.

Данные "ЛНР". В сводках т.н. "народной милиции ЛНР" сообщили о двух погибших и одном раненом за неделю.

7 мая - погибли двое представителей "народной милиции", один получил пулевое ранение.

Как видим, именно накануне Дня Победы все стороны конфликта отчитались о жертвах: по двое в ВСУ и "народной милиции ЛНР" и трое в "ДНР".

Причем, как видим, люди гибнут в том числе от снайперских пуль. Хотя буквально на днях президент на форуме "Украина 30" заявил, что эта проблема сошла на нет.

"Почти ушли в прошлое выстрелы прицельные снайперские… Именно из-за них было больше 30 жертв только с начала этого года. Именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок, их действительно стало очень мало. Слава Богу, и слава всем партнерам, кто был вовлечен в это важное дело сохранения жизней наших военных на востоке", - заявил Владимир Зеленский 11 мая, а уже через день снайпер убил сержанта Павла Колесникова.

То есть мы видим, что ситуация хоть и стабилизировалась по сравнению с апрельским обострением, но в целом не улучшилась. Идут обстрелы как гражданской инфраструктуры (в основном попадает по "ДНР" и "ЛНР"), так и огневые схватки.

Причем большинство солдат с обеих сторон умирает не от артобстрелов, а от пуль - то есть это либо снайперский огонь, либо ближний бой. Одновременно показательно, что в "ДНР" ожидают наступления ВСУ и готовятся к нему.

То есть, хоть в Украине тема войны и ушла из политической повестки, а сама война - нет. Что происходит и чем это грозит?

Почему продолжаются бои?

Вкратце напомним, чем в политической плоскости закончилось предыдущее обострение.

После того, как Украина начала говорить о наступлении на Донбассе и подтягивать туда войска, Россия сосредоточила на границе группировку под сто тысяч военных. И начала недвусмысленно намекать, что использует их в случае атаки на "ДНР" и "ЛНР" - не ограничившись помощью собственно "республикам".

Накалилась обстановка и по линии Россия-Запад. Пошли новые санкции, высылки дипломатов и громкие обвинения. США, обеспокоенные вероятным разгромом Украины, вышли на Путина: ему позвонил Байден и предложил встречу.

Через некоторое время Россия заявила, что отводит войска.

Параллельно Украина заверила, что готова обсуждать с Россией, Франций и Германией план по кластерам исполнения Минских соглашений (пошаговый плат реализации политической части соглашений). Зеленский пообещал это во время визита в Париж.

Правда, почти сразу после этого очередная встреча советников Нормандской четверки закончилась ничем. Но тем не менее президент продолжал заявлять, что готов даже с Путиным встречаться ради мира на Донбассе.

Казалось, произошел отскок от края пропасти, и военный сценарий снят. На тот момент было понятно, что Москва получила некие гарантии по двум чувствительным для нее вопросам: безопасности "республик" и достройке "Северного потка-2".

Но, видимо, эти гарантии были сиюминутными и не вызывали слишком большого доверия у Путина. Ведь, как оказалось позже, значительная часть российских войск осталась на границе, а увели только несколько тысяч человек.

Да и по Донбассу, как видим, ситуация не особо улучшается. Ставки остаются высокими, несмотря на то, Киев перестал говорить об угрозе вторжения и рисует ситуацию как "дипломатическую победу".

Да и Путин отказывается встречаться с Зеленским по Донбассу. Видимо, считая, что имеет смысл обсуждать этот вопрос уже с Байденом, встреча с которым активно готовится и в Москве, и в Вашингтоне.

То есть конфликт стоит на паузе, а не остановлен.

А что с кластерами?

Как мы уже упоминали, во время обострения Украина выразила готовность согласовать кластеры - европейский план урегулирования на Донбассе.

Во что, конечно, не очень верилось: "кластеры" предусматривают сначала выборы в "ДНР" и "ЛНР", а потом уже передачу границы Украине. Также по ним остается "народная милиция" и фактическое самоуправление в "республиках". То есть всё то, от чего Киев последовательно отказывался.

Поэтому встреча Андрея Ермака с коллегами по N4 19 апреля закономерно закончилась ничем. И после снятия угрозы большой войны Киев привычно вернулся к профанации "Минска-2".

Не смогли после этого согласовать и пасхальное перемирие в мае.

Украина заявила, что в координационный механизм нужно включать ОБСЕ и сделать эту организацию посредником при обстрелах и столкновениях. От чего отказались как сами наблюдатели, так и сепаратисты.

В "ДНР" и "ЛНР" предложили прямой контакт в случае обострения на фронте. Но Киев это, как обычно, отверг - чтобы не создавалось впечатления о переговорах с "террористами".

Интересно, что именно такой механизм Украина подписала летом. Благодаря чему на фронте установилась тишина. Сейчас же Киев отказывается согласовать то, что уже подписал в прошлом году.

На фоне тупика Андрей Ермак вчера внезапно затребовал срочной встречи советников "нормандской четверки" для обсуждения кластеров. Он объяснил это тем, что на фронте продолжают гибнуть люди.

"Каждый день продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжелой артиллерии", - сказал он.

"Вчера я направил письмо всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", – заявил глава ОП на встрече с послами стран "Большой семерки".

"Советники могли бы прорабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь являются частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений", - добавил Ермак. И призвал Россию провести саммит N4 на уровне глав государств.

Пока из Москвы не было ответа на это предложение. Но если встреча советников может произойти, то президентов - скорее всего нет, поскольку Москва потребует исполнения всех договоренностей "четверки" от декабря 2019 года. В частности, по политической части Минских соглашений.

Ничего этого не сделано. Таким образом понятно, что ждать какого-то прорыва от очередной встречи по "кластерам" не стоит. По крайней мере до встречи Путина и Байдена.