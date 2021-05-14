Два альпиниста из Швейцарии и США стали первыми жертвами неудачного восхождения на Эверест в 2021 году. "Страна" нашла украинца, который стал очевидцем смерти двух туристов, погибших при покорении высочайшей вершины мира.

"Вчера (13 мая - Ред.) было очень ветрено, холодно. Мне пришлось спуститься во второй лагерь и там я узнал о гибели двух человек. Это были американец и швейцарец. Они погибли не при восхождении, а при спуске", – рассказал "Стране" альпинист из Украины Дмитрий Семеренко.

По его словам, непальские горы буквально усеяны трупами. Для покорителей вершин это обычное дело, и относятся они к смерти философски.

"У восходителей есть главная цель – подняться. Но это только половина пути. Спускаться – не менее сложно. Я поднимался в третий лагерь как раз в тот момент, когда спускали тело погибшего американца. Но, понимаете, горы – это всегда опасность. Когда я в 2018 поднимался на гору, мой гид остался на высоте 8 600 метров. Он сел и сказал, что дальше не пойдет. Вот так происходит смерть. И в случае с американцем и швейцарцем, думаю, так и было. Они просто не смогли идти дальше. Остановились и остались умирать", – рассказал "Стране" Дмитрий Семеренко.

Для многих альпинистов горы стали могилой. По статистике за 2019 год при восхождении на Эверест погибло 304 человека. Часто трупы даже не эвакуируют с вершин и они навеки остаются в снегах.

"Многих хоронят прямо здесь. Ты поднимаешься на Эверест и видишь людей, которые погибли. Они лежат вдоль маршрута, буквально в метре от тебя. Есть высота, которую называют зоной смерти – начинается с 8 300 метров. И там реально лежат трупы. Их окутывают в национальный флаг и спускают с горы... Не назад в цивилизацию, а вот так – просто", – сказал украинский альпинист.

По его словам, погибшие при восхождении или спуске с Эвереста альпинисты часто так и остаются лежать в горах из-за того, что эвакуация трупов стоит слишком дорого.

"Все упирается в деньги. Снять их очень дорого, поэтому они там и остаются. В 2018 году снять с гор один труп стоило около 5 тысяч долларов. К этому нужно быть готовым, когда ты идешь в горы. Там рассчитывать ты можешь только на себя", – сообщил "Стране" Дмитрий Сидоренко.

Напомним, "Страна" писала о том, как из-за глобального потепления на Эвересте находят десятки тел погибших много лет назад альпинистов.

Также мы сообщали, что новые измерения показали, что высота Эвереста изменилась почти на целый метр.