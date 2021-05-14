В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором ехавшая на вызов машина спасателей въехала в толпу и сбила девочку.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 14 мая.

По их данным, аварийно-спасательная служба ехала на вызов в российский город Балашиху, чтобы снять с балкона мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Водитель машины спасательной службы очень торопился и не справился с управлением. В итоге автомобиль врезался в толпу людей и сбил девочку, которая наблюдала за мужчиной, решившим покончить с собой. Ребёнка госпитализировали в больницу, а пытавшегося выпрыгнуть с балкона мужчину спасли.

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