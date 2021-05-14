Николаевская область, которая только вчера, 13 мая, перешла в "желтую" зону карантина, в пятницу, 14 мая, вновь стала "оранжевой". Остальные регионы Украины остаются "желтыми".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

В Николаевской области, где еще вчера все показатели были в норме, сегодня превышен коэффициент выявления новых случаев. Он составляет 20,6% при максимально допустимой отметке в 20%.

Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по коронавирусу.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлят до августа. То есть минимум до августа в стране будет действовать карантинное зонирование.

Также мы писали о том, что ученые прогнозируют, что на следующей неделе ожидается всплеск коронавируса в Украине.

В то же время глава Минздрава Украины Максим Степанов 7 мая объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной. В то же время не исключается наступление четвертой волны.