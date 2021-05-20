Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Этот праздник отмечают в третий четверг мая уже 15 лет. В этот день надевают вышиванки, проводят парады и флешмобы.

История праздника

День вышиванки основали студенты Черновицкого национального университета. Первый праздник, когда они решили массово прийти на занятия в вышитых сорочках, состоялся в 2006 году.

У каждого украинского региона свой особый орнамент. Например, на Киевщиные был распространен растительно-геометрический стиль с виноградом, листьями хмеля, ромбами и квадратами. В Винницкой области вышивали крестиком. На Буковине в нитки добавляли шелк, шерсть, разные блестки. В Полтавской области делали очень нежную и деликатную вышивку белым по белому.

В последние годы вышитые сорочки добавляют в свои коллекции модные иностранные дома, например, Valentino и Dior. В разное время вышиванки надевали Мадонна, Мила Кунис, Сандра Баллок и многие другие звезды.

Мила Кунис в вышиванке

Мероприятия, которые проводят в Украине

В прошлом году Владимир Зеленский в честь Международного дня вышиванки отправил подарки лидерам других государств. Презенты отправили Дональду Траму, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону, Джастину Трюдо, Анджею Дуде. Традиционные украинские рубашки с орнаментом закупили в Решетиловской мастерской художественных промыслов "Соломия".

До карантина в Киеве в этот день проходил марш вышиванок, участники которого в национальной одежде шли по центральным улицам.

В столичном метро делали бесплатным вход для пассажиров в вышиванках, правда, только на двух станциях - Крещатике и Майдане.

В разных городах придумывают собственные акции. Например, одесские полицейские и нацгвардейцы выстроились возле памятника Дюку де Ришелье в форме главного символа праздника - гигантской сорочки. Правда, не все оценили такой флешмоб, посчитав, что на вышиванку это мало похоже.

Флешмоб в Одессе. Фото: usionline.com

На службу в вышиванках приходили полицейские в Донецкой области.

Полиция Донецкой области в вышиванках

В Киеве в вышиванки переодевали водителей трамваев, троллейбусов и автобусов.