В "ЛНР" заявили, что украинские военнослужащие за прошлые сутки обстреляли пять населенных пунктов. В свою очередь, в штабе Операции объединенных сил сообщили, за последние 24 часа в районе проведения ООС было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, сообщается о гибели военного.

В Telegram-канале "представительства ЛНР" в СЦКК" заявили, украинские силовики за минувшие сутки обстреляли такие населенные пункты как Молодежное, Калиново-Борщеватое, Калиново, Золотое-5.

Также в "ЛНР" добавили, что украинская сторона использовала для обстрелов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В ООС заявили, что противник открывал огонь недалеко от населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлопо, Новозвановка, Верхнеторецкое, Новоселовка, Пески, Южное, Водяное, Луганское.

Кроме того, добавили в ООС, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Он получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Напомним, недавно "ДНР" обвиняли украинскую сторону в обстрелах насосной станции в Донецке. В "республике" говорили, что за вечер дважды был обстрелян север Донецка из минометов калибром 120 и 82 мм.

Также мы рассказывали, что командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что РФ применяет на Донбассе лазерное оружие.

Между тем, несколько дней назад ОБСЕ зафиксировала повреждение школы и жилого дома на Донбассе. Также в ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе "Станицы Луганской", "Золотого" и "Петровского".