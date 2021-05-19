В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня из-за церковного праздника Троица и Дня Конституции.
Поскольку Троица выпадает на воскресенье 20 июня, то понедельник после праздника станет официальным выходным днем.
День Конституции отмечают 28 июня. В этом году это понедельник. Он будет выходным днем.
То есть в июне украинцы получат двое долгих выходных по три дня подряд: с 19 по 21 июня или с 26 по 28 июня.
Всего в июне будет 20 рабочих и 10 выходных дней.
Выходные в июне 2021 года в Украине
Июнь в целом будет богат на праздники.
1 июня празднуют Всемирный день родителей и День защиты детей.
5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды.
6 июня сразу три профессиональных праздника - День журналиста, промышленников и работников водного хозяйства.
9 июня Международный день друзей.
10 июня - Вознесение Господне.
18 июня День участкового инспектора полиции.
20 июня Троица, а также День отца и медработника.
23 июня День работников госслужбы.
25 июня День таможенников.
28 июня День Конституции Украины.
Напомним, в этом году Украина отмечает 30-летие независимости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на праздник, а также президента США Джозефа Байдена.