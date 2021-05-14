После того как на прошлых выходных основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC, его состояние сократилось на $20,5 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Акции основанной Маском компании Tesla подешевели на 15% за неделю на фоне заявлений миллиардера во время шоу, боязни инфляции среди инвесторов и новостей из Китая.

До появления Маска в Saturday Night Live его состояние оценивалось в $166 млрд, что делало его самым богатым приглашенным ведущим этого шоу в истории. Однако уже к моменту закрытия рынков в четверг, 13 мая, состояние Маска упало до $145,5 млрд. Он остается третьим в списке богатейших людей мира.



В ходе шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера, и назвал криптовалюту Dogecoin "разводкой". Выступление миллиардера ударило по стоимости криптовалют. Цена Dogecoin за следующие сутки снизилась более чем на 30%.

Напомним, ранее Илон Маск сообщил, что Tesla продала 10% своих биткоинов.

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