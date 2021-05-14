Французский президент Эммануэль Макрон обратился к Баку на армянском языке и потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении.

Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад", - заявил Макрон, добавив, что его страна продолжит поддерживать армянский народ.

В свою очередь в пресс-службе французского президента сообщили, что Макрон в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном еще раз обсудил эту тему.

"Президент республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Также там выразили надежду, что урегулирование напряженной ситуации в регионе произойдет с помощью Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Накануне Никол Пашинян обвинил военных Баку в переходе госграницы в Сюникской области на юге страны. Он назвал их действия "посягательством на суверенную территорию".

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта в сентябре прошлого года, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Недавно мы сообщали, что в Карабахе заявили об отсутствии мира с Азербайджаном после подписанного перемирия.