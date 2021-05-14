Утром в пятницу, 14 мая, на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. В результате образовалась масштабная пробка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В аварию попали две машины. Белый микроавтобус столкнулся с черным внедорожником. В результате левая полоса движения в сторону центра столицы оказалась заблокирована.

На месте ДТП работает полиция, правоохранители выясняют детали произошедшего.

Отметим, что утром в пятницу пробки в Киеве достигают 6 баллов. Сложнее всего проехать по правому берегу: стоят центр, заторы образовались и на въезде в столицу.

Напомним, утром во вторник на дамбе Киевского моря из-за аварии также было парализовано движение, в столице наблюдались масштабные пробки.

Также мы писали о том, что Минюст разъяснил, какие права и обязанности есть у виновников ДТП в Украине. Ему запрещено уезжать с места аварии, он должен сообщить о происшествии в полицию, а также приложить все усилия, чтобы сохранить следы происшествия. Кроме того, во время оформления ДТП он может сообщить правоохранителям свое видение ситуации.