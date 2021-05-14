В "Оппозиционной платформе - за жизнь" прокомментировали решение суда, которым для главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и потребовали от властей "отказаться от всех фальсифицированных обвинений".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте политсилы.

Приводим текст заявления партии полностью.

"План власти отправить за решетку Виктора Медведчука провалился. Уже первые судебные слушания по этому выдуманному "делу" показали, что все так называемые "улики" сфальсифицированы, состряпаны с массой нарушений и не имеют под собой никаких фактов.

Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Виктора Медведчука прокуроры просто не смогли ответить. Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде "домашнего ареста" является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки.

Самое вызывающее, что главным, и по сути единственным аргументом, обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции - это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" заявляет, что организованная властью травля Виктора Медведчука - это явный показатель скатывания Украины к диктатуре. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!

Мы требуем от власти отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против главы Стратегического и Политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию! Всеми законными методами мы будем защищать от произвола власти наших однопартийцев, украинских граждан и восстанавливать верховенство права в Украине".

Напомним, накануне суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с делом о госизмене.

"Страна" вела текстовую хронику происходившего 13 мая как в Печерском суде, так и у его здания.