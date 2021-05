Нидерландский диджей Мартейн Герард Гарритсен, более известный как Мартин Гаррикс, трижды лучший диджей мира по версии журнала DJ Magazine представил официальную песню чемпионата Европы-2020 по футболу.

Песня появилась на YouTube-канале Гаррикса.

Композиция называется We Are The People (что в переводе на русский "Мы - люди" - Ред.). В ее создании приняли участие участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж.

"Создание музыки для одного из крупнейших спортивных событий в мире вместе с Боно и Эджем было невероятным опытом. Я очень горжусь тем, чего мы добились вместе, и рад наконец поделиться этим со всем миром!", - поделился диджей.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает три сценария проведения чемпионата Европы по футболу. Он может пройти без зрителей, с ограниченным числом зрителей или в полноформатном режиме.

Также "Страна" писала о том, что сборная Украины может провести все оставшиеся игры перед футбольным Евро-2021 в Харькове.