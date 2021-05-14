По состоянию на утро пятницы, 14 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 562 человека.

Напомним, что 13 мая, в стране было выявлено 6 813 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 749 человек.

Умерли за отчетные сутки 287 человек (с начала эпидемии 47 620 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 15 958 человек (с начала эпидемии - 1 832 601 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 336 детей и 216 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (665 человек), Донецкой области (445), Днепропетровской области (487) и Черкасской области (449).

В Киеве выявили 681 новый случай.

Ранее мы сообщали, что вся территория Украина вышла в "желтую" зону карантина.

Так же мы рассказывали, что глава Минздрава Максим Степанов признал, что не получится сделать прививки от коронавируса всем украинцам. Причиной этого он назвал невозможность убедить всех людей пройти вакцинацию.