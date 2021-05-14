Бывший народный депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна (тот самый который брал под пах Арсения Яценюка в Раде - Ред.) снова отметился радикальными действиями. На этот раз он устроил драку в прямом эфире телеканала "ПравдаТут".

Вчера, 13 мая в студии он набросился на нардепа от партии "Слуга народа" Дмитрия Соломчука, повалил его на диван и несколько раз ударил. У "слуги народа", как видно на фото, под глазом появился большой синяк.







Видео ПравдаТУТ. Начало драки смотрите с отметки 0.33

Примечательно, что политики были участниками программы под символическим названием "Политика без правил". Страсти вспыхнули и вышли из под контроля, когда зашел разговор о рынке земли.

Дмитрий Соломчук постоянно вставлял ремарки в спич Олега Барны, на что получил от него замечание: "Не ведите себя как быдло зеленое". Затем Соломчук припомнил Барне тот самый знаменитый эпизод с выносом Яценюка, после чего собственно и вспыхнула драка.

В итоге потасовку удалось прекратить ведущему, а ее участников рассадили по разным углам студии. Причем, Барна в драке не пострадал.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что бывший нардеп от БПП Олег Барна оскорбляет женщин в соцсетях.