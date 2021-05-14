Бывший президент США Дональд Трамп не расстался с мыслями о возвращении в большую политику и начнет он с организации митингов своих сторонников.

Первый такой намечен уже на июнь, правда графики еще согласовываются, а даты и места проведения массовых собраний пока не объявлены.

Об этом передает The New York Post со ссылкой на осведомленный источник из окружения экс-президента.

По его данным, команда бывшего президента сейчас выбирает места для проведения нескольких мероприятий в июне.

Ожидается также, что большой митинг состоится и в связи с празднованием Дня независимости США 4 июля.

Дональд Трамп не выступал на митингах с 6 января. Тогда он вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Позднее сторонники тогдашнего президента прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли.

Дональд Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможность баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Ранее "Страна" сообщала, что администрация Twitter забанила новую онлайн-платформу Дональда Трампа.