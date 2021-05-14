Во время недавнего визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Зеленский передал через него предложение о встрече своему американскому коллеге.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в свою очередь заявила, что украинское посольство в Вашингтоне, так же как и американское в Киеве, уже прорабатывают возможность такой встречи.

Об этом передает "Укринформ".

"Конечно, работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине - над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время - Ред.) Джо Байдена в Украину", - рассказала Маркарова.

Она отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность возникнет.

Посол так же заявила, что сейчас отношения между Украиной и США развиваются очень активно и плодотворно.

"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - заверила Маркарова.

Ранее "Страна" сообщала, как именно Блинкен подвел первые итоги своего визита в Украину.