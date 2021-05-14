Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского в большом интервью рассказала о том, каково это быть первой леди страны, и раскрыла несколько "домашних секретов". В частности, Елена Зеленская призналась, что не очень часто готовит и заверила, что ее семья питается самой обычной едой, а вовсе не "лобстерами".

Об этом супруга главы державы рассказала в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук".

"Я и раньше не очень часто готовила. Сейчас готовлю еще меньше. Но готовлю. Когда ты постоянно на работе, дома все постоянно только завтракают. И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Раньше детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим. Сейчас есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Что дали-то и съели. Но там не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно", - рассказала Елена Зеленская.

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Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Елена Зеленская на встречу с Эрдоганом надела платье от Виктории Бекхэм за 36 000 гривен.