В ночь на пятницу, 14 мая воздушные и наземные подразделения израильской армии (ЦАХАЛ) начали заранее подготовленную атаку на палестинские населенные пункты в Секторе Газа. Заявляется об уничтожении оружейных складов и кабинетов руководства палестинских движений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

"Воздушные и наземные войска ЦАХАЛ в настоящее время атакуют Сектор Газа", - говорится в заявлении армии Израиля.

Представители Палестины заявили, что в течение 10 минут по Газе было выпущено около 200 ракет.

Авиация ЦАХАЛа также нанесли удары по ряду целей в секторе Газа. Заявляется, что цели принадлежат палестинским военизированным движениям.

В числе прочих авиационным ударом подвергся кабинет начальника внутренней безопасности одного из палестинских движений и ряд других подразделений. В Израиле заявили, что там находился склад с оружием.

Также за последний час наблюдательные подразделения армии Израиля заметили и нанесли удары по двум палестинских отрядам, вооруженным противотанковыми ракетами. За последние сутки в общей сложности израильтяне атаковали семь противотанковых отрядов палестинцев.

В течение последних двух дней истребители ЦАХАЛ также ударили по киберподразделению палестинского движения ХАМАС.

Сообщается, что оно было обнаружено в результате совместных операций разведывательного управления и управления по киберзащите.

Мы разбирались, к чему ведет нарастающий арабо-израильский конфликт. Всё происходящее - это катастрофа, такого еще не было.

Напомним, что перед этим премьер Израиля публично осудил "еврейские толпы", которые нападают на арабов.