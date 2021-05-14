Президент РФ Владимир Путин считает поддержку изучения русского языка в странах СНГ недостаточной. По его мнению, в этой сфере следует принять дополнительные меры.

Как сообщает ТАСС, об этом глава соседнего государства сказал 13 мая на совещании с членами правительства.

"Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах (ближнего зарубежья - Ред.), поддержке изучения русского языка", - заявил Путин.

Он поручил министру просвещения Сергею Кравцову представить дополнительные предложения на этот счет, "потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно".

"Можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы это делаем сегодня", - указал Путин.

Он сообщил, что обсуждал вопрос поддержки изучения русского языка со своими коллегами из соседних стран, в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приезжал в РФ с рабочим визитом 8-9 мая.

"Я, Сергей Сергеевич (Кравцов - Ред.), вас попрошу и по работе в Таджикистане тоже представить мне соответствующие предложения", - обратился глава Кремля к министру просвещения.

По оценке Путина, усилий только региональных властей на этом направлении недостаточно.

"Без нашей поддержки эффективно решать в этом направлении задачи не представляется возможным. А мы, безусловно, в этом заинтересованы. Эти наши интересы точно совершенно совпадают, поэтому нужно поработать здесь проактивно", - поручил президент.

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