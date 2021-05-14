В образцах океанической коры обнаружены изотопы плутония и железа, которые до того не находили в земных условиях. Ученые считают, что это элементы, образовавшиеся ранее при взрывах различных типов звезд. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых звезд или слиянии нейтронных звезд, периодически достигают поверхности Земли.

Исследователи из Австралии, Германии, Японии, Израиля и Швейцарии во главе с сотрудником факультета ядерной физики Австралийского национального университета в Канберре Антоном Валлнером обнаружили в образцах глубоководной океанической коры, охватывающих последние десять миллионов лет, несколько десятков атомов изотопа плутония 244Pu с периодом полураспада 80,6 миллиона лет, который производится исключительно в R-процессе (от англ. rapid - "быстрый").

Ученые предполагают, что любой плутоний, присутствующий на Земле, должен быть сформирован и доставлен недавно, поскольку он подвергается слишком быстрому радиоактивному распаду, чтобы сохраниться с момента образования планеты.

"История сложна. Возможно, плутоний-244 мог остаться от гораздо более древнего, но еще более впечатляющего события, такого как взрыв нейтронной звезды. В то же время, это первое доказательство того, что сверхновые действительно производят плутоний-244", - заявил доктор Валлнер.

По мнению авторов исследования, их открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжелых химических элементов.

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