Бывшая солистка российского дуэта "Тату" Юлия Волкова, которая собирается участвовать в праймериз "Единой России", записала первое предвыборное обращение, адресованное жителям Ивановской области. В нем она кратко описала свою политическую программу и объяснила, что побудило ее идти в политику.

Почти пятминутное видео появилось в Ютуб 13 мая.

"Мои замечательные! Так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия", - начала обращение певица.

Затем она упомянула о нужде, которая заставляет людей работать на предприятиях за крошечную зарплату, о мужчинах, которые уезжают от семей в поисках возможности заработать и о дорогах, которых нет. Волкова считает разруху и снижение уровня жизни следствием высокого уровня коррупции среди местных чиновников, которых вырастили предыдущие губернаторы.

Рассуждая об экономике региона, экс-"татушка" вспомнила славное прошлое Ивановской области и ее мощную легкую промышленность.

"Знаю об экологических проблемах области, особенно в местах, где турецкие инвесторы открыли новые производства, но не позаботились о его чистоте и экологии. Реальных проблем еще больше. Я озвучила их только малую часть", - констатировала начинающий политик.

Волкова назвала свой путь в политику новым этапом в жизни.

"Я иду в госдуму от "Единой России", чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью "Единой России". Сейчас все происходит не так. Ярчайшим примером является пенсионная реформа, подарившая гражданам работу до гробовой доски", заявила 36-летняя звезда.

Волкова сказала, что "политиками не рождаются, а становятся".

"Я верю в вас и верю в добро. И на этом пути нас не догонят", - закончила она.

О том, что бывшая солистка "Тату" собралась идти на праймериз партии "Единая Россия", стало известно в конце апреля.

На днях "Страна" сообщала, что намерен баллотироваться на выборах в Госдуму и российский рэпер Слава КПСС - от экологической партии.