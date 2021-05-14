Солистка представителя Украины на Евровидение-2021 из группы Go_A Екатерина Павленко получила отрицательный результат ПЦР-теста на наличие коронавируса. Теперь группа снова в полном составе может вернуться к репетициям.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Ранее Екатерина Павленко пропустила репетицию и пресс-конференцию в нидерландском Роттердаме, где в этом году проходит Евровидение-2021, из-за плохого самочувствия. По протоколу артистка должна была сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Другие участники группы чувствовали себя хорошо и имели негативные быстрые тесты на коронавирус. На пресс-конференцию ребята пришли с украинским флагом и были в хорошем настроении.

Группа Go_A активно готовится к выступлению - в первом полуфинале 18 мая под номером 15.

Нынешний европейский песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Украину на конкурсе представит группа Go_A.

Клип на песню "Шум", с которой Go_A и будет представлять Украину, вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном Ютуб-канале Евровидения.

Как сообщала "Страна", в Нидерландах зрители-посетители Евровидения-2021 будут сдавать тест на COVID-19 каждые 48 часов. Тест делают бесплатно в соседнем здании рядом с комплексом Ahoy. Это быстрые дыхательные тесты на COVID-19.

Напомним, что перед вылетом на Евровидение Манижа выпустила клип на песню, написанную 11 лет назад.