Число пострадавших американских дипломатов от так называемых звуковых, или акустических атак, которые привели к травмам головного мозга, выросло. Теперь их насчитывают более 130 человек - вдвое больше, чем сообщалось ранее.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Впервые информацию об акустических атаках опубликовали в 2016 году - тогда случаи подтвердили в Китае и на Кубе. Пострадавших насчитывалось около 60, не учитывая сотрудников ЦРУ, которых не присовокупили к статистике из соображений секретности. Согласно данным газеты, новые эпизоды произошли в Европе и некоторых азиатских регионах.

NYT пишет, что с декабря прошлого года по крайней мере три сотрудника ЦРУ жаловались на серьезные проблемы со здоровьем после заграничной командировки. Последняя жалоба поступила две недели назад. Жертвы акустических атак страдают от долгих и изнуряющих болей в голове и шее, головокружения, тошноты.

Еще один случай, о котором ранее не было известно, произошел в 2019 году. Тогда военный офицер выехал на своем автомобиле на перекресток, после чего его одолели тошнота и головные боли. Его двухлетний сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того как офицер отъехал от перекрестка, тошнота прекратилась, а ребенок перестал плакать.

Администрация президента Джо Байдена не нашла виноватых и не уверена, что это были нападения. Хотя некоторые официальные лица Пентагона считают, что за эпизодом с двухлетним ребенком может стоять российская военная разведка ГРУ, и заявляют о доказательствах причастности России и в других случаях. Однако спецслужбы не пришли к однозначным выводам о причинах инцидентов и их организаторов.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США называет эти случаи синдромом Гаваны и предполагает, что источником симптомов у сотрудников американских посольств является направленное радиочастотное излучение.

Впервые о проведении акустических атак в Гаване стало известно в августе 2017 года. По данным Госдепартамента, сигналы стали регулярно поступать в посольство США с начала 2016 года.

В 2017 году журналисты опубликовали фрагмент акустической атаки, на которую жаловались американские дипломаты. Тогда же врачи нашли аномалии в головном мозге американских дипломатов, которых считают жертвами возможных акустических атак, происходящих в посольстве США на Кубе.

Теорию о звуковых атаках не раз критиковали и высмеивали. Например, в 2019 году ученые из США и Великобритании, проанализировав запись предполагаемых атак, пришли к выводу, что за акустическое оружие приняли звуки, которые издают обыкновенные сверчки в брачный период.

Однако рост случаев акустических атак вызвал озабоченность в администрации Байдена. ЦРУ сформировало специальную группу экспертов, чтобы попытаться собрать информацию об эпизодах и о том, как они произошли и кто несет за них ответственность.