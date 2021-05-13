В понедельник, 17 мая депутаты от фракции "Слуга народа" на своем заседании намерены обсудить вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться", – сказал Корниенко в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг, 13 мая.

Ранее председатель парламента Украины Дмитрий Разумков во время совместного со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинга в четверг в Херсонской области заявил, что в Раду пока не поступало предложений о проведении внеочередного пленарного заседания для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Таким образом, такая инициатива может быть подана после заседание фракции "Слуга народа".

Как сообщала "Страна", накануне Степанов анонсировал на следующую неделю прибытие в Украину новой партии вакцин Pfizer. На вопрос о том, удастся ли привить от коронавируса большинство населения Украины до Дня независимости, 24 августа, как недавно приказал президент страны Владимир Зеленский, глава Минздрава заявил, что это возможно, однако все зависит от количества доз вакцин.

Мы разбирались, почему слепнут люди, подхватившие индийский штамм коронавируса. Его уже выявили в Польше и Румынии.

Также "Страна" узнавала, как вакцинироваться от COVID-19 в Украине, если ты не медик и не пенсионер.

Напомним, что еще осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того президент России сказал, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса.

По данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США) стало известно, что реальное число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине может втрое превышать официальные данные.