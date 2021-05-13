Лидер партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с народными депутатами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Заявление Медведева по этому поводу появилось 13 мая на сайте "Единой России".

По мнению российского политика, обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований.

"Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров. На этот раз Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака "заподозрили" ни много ни мало в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и поместили под домашний арест. Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины. Но именно этот выбор крымчан делает абсурдной саму формулировку обвинения – "хищение национальных ресурсов". Впрочем, официальному Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально", - сказал Медведев.

Он считает, что преследование Медведчука – это попытка "окончательно уничтожить политика, который не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между Киевом и Москвой, испугать его и вытолкнуть из родной страны".

"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью", - отметил председатель "Единой России".

Медведев также выразил поддержку партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие. Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актёром комедийного сериала", - заключил политик.

Как писала "Страна", 11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрения в госизмене.

13 мая Печерский райсуд Киева избрал для лидера оппозиционной партии меру пресечения в виде домашнего ареста.