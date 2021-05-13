В четверг, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" от пули снайпера погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в Фейсбуке оперативно-тактической группировки.

Как сказано в посте, под снайперским огнем военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью.

На место происшествия прибыли представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

На Донбассе обстрелы не прекращаются ни на день, а военные с обеих сторон гибнут очень часто. Например, 7 мая "Страна" писала о том, что под огнем погибли двое украинских военнослужащих, а еще один служащий Вооруженных сил Украины был тяжело ранен.

Между тем урегулирование конфликта практически не продвигается. Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза охарактеризовал текущую ситуацию на консультациях ТКГ и переговорах политических советников Нормандской четверки как "затяжную стагнацию".