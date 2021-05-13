Компания-оператор трубопровода Colonial Pipeline (США) заплатила около $5 млн хакерам, которые парализовали компьютерную сеть 7 мая. Деньги выплачены в криптовалюте в течение нескольких часов за восстановление работоспособности. Об этом передает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что компания заплатила солидный выкуп криптовалютой в течение нескольких часов после атаки. Пока неизвестно, отследили ли спецслужбы получивших криптовалюту хакеров и задержаны ли они.

Когда хакеры получили деньги, они предоставили компании инструмент, позволяющий восстановить компьютерную сеть. Но он работал так медленно, что Colonial Pipeline использовала и другие методы, чтобы система снова заработала.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США.

Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы. Она планирует начать работать на полную мощность к концу недели.

В Белом доме косвенно подтвердили факт выплаты, заявив, что США не советуют платить выкуп хакерам в случае кибератак, однако компании имеют право сами решать, как правильнее поступить.

"Рекомендация ФБР - не платить выкуп в таких случаях, как вы хорошо знаете. И не зря, потому что такие выплаты могут подтолкнуть хакеров к совершению новых атак. Это наша рекомендация. Но учреждения и компании из частного сектора сами принимают решения", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети. Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, парализовала хакерская атака 7 мая.

Во вторник компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.

Мы разбирались, как хакеры обрушили рынок топлива в США.

Как сообщала "Страна", Байден заявил, что Путин не причастен к кибератакам на трубопровод Сolonial Pipeline. Он сообщил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой по поводу взлома трубопроводной компании Colonial.

Напомним, что украинскому хакеру дали в США 10 лет тюрьмы за похищение данных с 20 млн кредитных карт.