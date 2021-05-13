Президент России Владимир Путин прокомментировал массовое убийство в школе в Казани. Произошедшее он назвал варварским преступлением.

Об этом сообщает ТАСС.

"Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном - вся Россия", - сказал Путин во время совещания с правительством России. Встречу он начал минутой молчания в память о погибших.

Путин заявил, что главной задачей в настоящий момент является борьба за жизни пострадавших при стрельбе. Он также сообщил, что уже начаты выплаты семьям раненых и погибших в школе.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани и пока не планирует личной поездки туда. Президент, в частности, поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Он также отправил на место происшествия главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник и бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие.

По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Как сообщала "Страна", казанский монстр на допросе признался, как тиранил свою семью.

"Переехали они 1 апреля 2021 года втроем от меня, точнее - съехали от меня из квартиры на другую свою квартиру... Их переезд был связан с тем, что они все втроем были недовольны тем, как я жил, то, что шумел в квартире и днем, и ночью, громко слушал рок-музыку и стучал сильно дверями. Я делал все это специально и намеренно, так как мне нравилось их унижать", - сказал он.

Напомним, что появилось видео, как казанский убийца Ильназ Галявиев приобретает оружие в магазине в Йошкар-Оле.