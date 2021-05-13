Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что для Украины критически важна реформа по корпоративному управлению и децентрализации. От ее успеха зависят экономические показатели и инвестиционные возможности.

Как пишет "Укринформ", об этом Кент сказал во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне и за его пределами".

"Вопросы корпоративного управления - один из ключевых пакетов реформ, которые поддерживала администрация Обамы-Байдена после революции достоинства. И это критически важный компонент для того, чтобы Украина достигла успеха, поскольку украинские корпорации - будь то государственные предприятия или частные компании - требуют надлежащего управления, независимости от государственного вмешательства, а также ответственности по международным стандартам", - заявил представитель Госдепа.

В случае отсутствия реформ, по его мнению, украинские компании не будут конкурентоспособными, а "американский бизнес, как и другие инвесторы, будут все чаще искать возможности, чтобы вложить свои деньги в другом месте".

Кент добавил, что этот вопрос является очень важной частью нынешнего диалога США с украинской властью.

Отметим, что под "реформой корпоративного управления" американцы понимают наличие "независимых Набсоветов" в госкомпаниях, члены которых подконтрольны Западу, а не украинским властям. Именно поэтому Вашингтон раскритиковал увольнение Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз" в обход набсовета.

По его словам, еще одна важная тема, по которой нужен прогресс, - децентрализация и уход от советской коррумпированной системы. Эта реформа создает мощные возможности для регионов принимать решения, которые меняют жизнь людей непосредственно на местах, отметил Кент.

"И в этом сущность ответственного управления и демократии - когда люди имеют право голоса, а также возможность для решения проблемных вопросов своей громады", - сказал представитель Госдепа.

США постоянно пекутся о реформах в Украине. Ранее "Страна" сообщала, что временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обсудила с главой СБУ Иваном Бакановым реформы службы.

Также США заявляют о важности судебной реформы в Украине.