Конец "госизмены": суд отказался арестовать Медведчука

Уголовное дело против одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука вчера фактически завершилось, едва начавшись. Печерский суд избрал в виде меры пресечения для политика домашний арест – и даже такую меру он избрал только для того, чтобы не обижать власть.

Вчера выяснились все пункты обвинений в адрес Медведчука. Их оказалось три: "госизмена" в виде телефонного звонка заместителю главы Администрации президента России Дмитрию Козаку с сообщением о некоей секретной воинской части, добыча нефти в Крыму фирмой "Новые проекты" (за которой он якобы стоит) и проект по трудоустройству украинских граждан в России, являющийся "на самом деле" проектом по увеличению числа пророссийски настроенных граждан".

Также вчера стало известно, что прокуратура потребовала ареста и 300 миллионов гривен залога. Но ее мечтам не суждено было сбыться.

Собственно, выступления адвокатов даже не понадобились: достаточно было того разноса, который устроил прокурорам судья. Из его перечня претензий к правоохранителям выяснилось, что: первый пункт обвинения – доказательств нет, второй пункт – доказательств нет, третий пункт – вообще не преступление. И даже сумма залога оказалась надуманной.

В общем, из всего обвинения действительным остался только один пункт, в котором Медведчук признал себя "виновным", – что он выступает против политического курса страны. И с этим пунктом действительно не поспоришь. Но по такому обвинению не сажали даже при Порошенко – все же придумывали какой-нибудь неполитический повод.

Впрочем, не исключено, что власти теперь попытаются все-таки посадить Медведчука через апелляцию. Либо придумать новое подозрение. Но остается риск и здесь не добиться результата, еще более усугубив впечатление позора от происходящего.

Также ситуация показала, что судебная система все еще не полностью подконтрольна Банковой и не готова сажать людей только за то, что они являются противниками нынешнего геополитического курса страны. Именно поэтому президент столь широко применяет механизм санкций СНБО (по сути - внесудебной расправы), а "западные партнеры" активно требуют чистки судейского корпуса под своим контролем.

Метро по 20, трамвай по 25: подорожает ли проезд в Киеве

Киевлян вчера огорошила новость о требовании, выдвинутом к столичной власти подведомственными ей "Киевпастрансом" и Киевским метрополитеном: транспортные структуры потребовали либо увеличить им финансирование, либо повысить цены на проезд. Причем предложенный вариант повышения выглядит заоблачным для нашей страны и даже для столицы: 20 гривен – за проезд в метро, 25 – за проезд в троллейбусе, трамвае или автобусе.

Такие расценки транспортники мотивируют тем, что минимальная зарплата и стоимость электроэнергии за последний год выросли, а пассажиропоток из-за локдаунов упал. Собственно, и то, и другое – правда, хотя ясно, что снижение пассажиропотока из-за локдаунов – явление временное, которое рано или поздно прекратится. В то время как повышение цен назад никто отыгрывать, естественно, не станет.

Впрочем, очевидно, что предложение заоблачных тарифов – это скорее страшилка, с помощью которой транспортники хотят добиться выполнения своих требований по увеличению дотации от города. Метро требует полтора миллиарда, "Киевпасстранс" – 2,5 миллиарда.

Указанные требования, скорее всего, завышены. Однако очевидно, что в условиях эпидемии дотация из городского бюджета на общественный транспорт должна быть существенно больше, поскольку это уже не просто дотация, а поддержка жизнеспособности города во время коронакризиса. И эта увеличенная дотация должна действовать ровно до того момента, когда локдауны как средство борьбы с коронавирусом станут не нужны.

Зеленский против Кличко: почему силовики трясут мэрию

Тем временем городской власти сейчас совсем не до проблем транспортников. С начала недели и КГГА, и подведомственные ей структуры (включая тех же транспортников) подверглись обыскам, которые устроили прокуратура и Нацполиция. По итогам обысков объявлено подозрение директору одного из департаментов мэрии и шести его сообщникам, которые, по версии правоохранителей, "нагрели" городской бюджет на 13 млн гривен, закупая маски и другие медицинские изделия по ценам, завышенным в два раза.

Впрочем, очевидно, что массовость обысков явно не соответствует выдвинутому обвинению. Ведь следственные действия проходили и в департаменте градостроительства, и в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, и в "Киевавтодоре", и в "Киевзеленстрое" – и это еще далеко не весь список. Который свидетельствует, что силовиков натравили на городскую власть в целом, и конечной целью охоты является Виталий Кличко.

Сам столичный мэр, естественно, уже понял, в кого метят силовики, и разразился гневным сообщением в Телеграме о том, что идет на местное самоуправление и его лично идет такое давление, какого не было даже в "махровые времена Януковича". Кличко объясняет наступление "сверхмахровых времен Зеленского" тем, что городская власть хочет ввести исполком как главный орган принятия решений в Киеве и тем лишить центральную власть какого-либо влияния в столице. Причем мэр Киева практически открытым текстом обвиняет в атаке на себя президента.

И в этом он, конечно, прав: когда сразу несколько силовых структур проводят массовые "облавы", без сигнала от главы государства тут обойтись не могло. Другое дело, что проблема может быть вовсе не в исполкоме, а в том, что Кличко недавно продемонстрировал желание вернуться в общеукраинскую политику. И теперь ему дают понять, что соваться туда (да еще и на электоральное поле, пересекающееся с полями Зеленского) не стоит.

Впрочем, мэр, похоже, намерен драться. И уже пригрозил Зеленскому реакцией "международных партнеров". Правда, Джулиани, выручивший Виталия Владимировича в прошлый раз, теперь уже не имеет никакого влияния на Белый дом, но, скорее всего, Кличко и среди демократов сможет найти какого-то своего фаната.

С другой стороны, все знают о масштабах коррупции в Киеве. И какими бы ни были мотивы активизации уголовных дел, вряд ли кто-то будет отрицать, что они в данном случае не являются фабрикацией. И потому может так получиться, что по мере усиления сопротивления Кличко, эти дела будут разворачиваться все более масштабно. И, в конечном итоге, приведут к тому, к чему подходил Зеленский еще летом-осенью 2019 года - к увольнению Кличко с поста главы КГГА.

Мемориал в Бабьем Яру: как националисты прячут за русофобией антисемитизм

И еще одна киевская тема: в столице разгорается скандал вокруг мемориала жертвам нацистской оккупации в киевском Бабьем Яру. Этот комплекс планируют построить уже не один десяток лет, и только сейчас ситуация продвинулась до момента начала постройки. Но снова возникли проблемы, которые могут поставить крест на проекте. Только если раньше проблемы были финансовые и организационные, то теперь они – политические.

На проект постройки мемориала ополчились практически все известные украинские националисты, а также перекрасившаяся в националистов партия Петра Порошенко.

Дело в том, что существуют два проекта. Один – на частные деньги – готовы начать строить уже в нынешнем году. Другой – за госсчет – существует только в виде макета и, как все на бюджетном финансировании, имеет призрачные перспективы.

Собственно, "сводный хор" националистов и порохоботов формальной причиной своих протестов называет именно финансирование: им не нравится, что в частный проект готовы вложить средства российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан (наряду с украинским олигархом Виктором Пинчуком).

Но это только формальная причина. Основная – в сути самого проекта. В глазах всего мира Бабий Яр – это место расстрела десятков тысяч киевских евреев, соответственно и проект, финансируемый олигархами-евреями, имеет ярко выраженный национальный характер.

В глазах же Вятровича, Шухевича-младшего и им подобных Бабий Яр – это место расстрела нескольких десятков украинских националистов из пронемецкого крыла ОУН. В честь одной из них – Елены Телеги – уже названа улица, на которой находится Бабий Яр, теперь же националисты и порохоботы требуют, чтобы и мемориальный комплекс имел ту же окраску.

Особенность ситуации в том, что оуновцы, расстрелянные немцами в 1942-м, в сентябре 1941-го были активными сторонниками расстрела евреев, и еврейский мемориал в Бабьем Яру для украинских националистов выглядит как косвенное обвинение в адрес погибших там же оуновцев.

Именно на это намекают Шухевич и компания в своем обращении к киевской власти, когда заявляют, что "мемориальный комплекс… может быть использован для дискредитации украинского государства и украинцев". Но, чтобы не прослыть антисемитами, прямо об этом не говорят, а прикрываются риторикой о "представителях страны-агрессора".

Удастся ли "порохо-националистам" сорвать строительство мемориала по частному проекту – сказать сложно. С одной стороны, его уже публично поддержали Владимир Зеленский и Виталий Кличко, которым теперь вроде бы неудобно делать поворот на 180 градусов. С другой стороны – известны уже немало случаев, когда нынешняя власть пугалась малейшего силового давления со стороны националистов и шла на попятную. Поэтому поддержка президента и мэра – это далеко не гарантия того, что все сложится.

Вакцинация: заграница нам поможет?

В Украине снова забуксовала вакцинация. Вчера Минздрав сообщил о том, что запасы "Ковишилда/АстраЗенеки" практически исчерпаны – есть лишь резервы для повторного укола тем, кому их сделали раньше (да и то далеко не всем). Одновременно с этим Минцифры сообщил, что анонсированная ранее вакцинация тех, кто записался на нее через мобильное приложение "Дия", пока отменяется. В общем, ожидать заветной прививки кому-то, кроме "особо важных" категорий и тех, кто имеет блат, не приходится.

И вчера появилась еще одна новость, из которой стало ясно, что у значительной части наших граждан больше шансов получить вакцину за рубежом, чем на Родине. Польские работодатели обратились к своему правительству за разрешением привить иностранных работников, большинство из которых составляют украинцы.

В этой ситуации, конечно, можно порадоваться за поляков, которые имеют возможность спасти от коронавируса не только собственных граждан, но и тех, кто обеспечивает стране рост ВВП. А что касается нашей страны, то, похоже, единственный шанс создать в ней коллективный иммунитет – это временно разослать на работу за рубеж всех работоспособных граждан. Их там вакцинируют, а здесь за это время сделают прививки всем военнослужащим, чиновникам, жителям домов престарелых и другим нетрудоспособным. И таким образом проблема будет решена.

Судя по темпам вакцинации, самостоятельно спастись от эпидемии Украина не способна.