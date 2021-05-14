В селе Байраки на Буковине в результате ДТП с трактором погибла 6-летний ребенок. Водитель трактора, 43-летений мужчина обрабатывал на машине земельный участок. Его маленькая дочь сидела рядом с ним в кабине машины.

Об этом сообщает ТСН.

Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением - трактор перевернулся и вылетел на обочину. Из-за полученных травм ребенок скончался.

Как сообщала "Страна", под Киевом выдавали липовые удостоверения на право управлять трактором.

Также мы писали о том, что на Западной Украине мужчина пытался переехать реку на тракторе, но не рассчитал глубину. По данным спасателей, гусеничный трактор С-100 застрял посреди воды на расстоянии 30 метров от берега. Прибывшие на место ЧП сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки и устройства "Соломинка" вытащили водителя на берег. О судьбе трактора пока ничего не сообщается. На фото видно, что практически утонул.

Напомним, что в апреле ночью в Харькове на автостоянке горели четыре микроавтобуса и трактор. В результате инцидента пострадал 49-летний мужчина. Его с ожогами лица и рук госпитализировали.