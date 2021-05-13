Сотрудники частного исследовательского центра клиника Мэйо (США) установили, что стратегия отложенной вакцинации от коронавируса второй дозой у людей до 65 лет при определенных условиях может привести к снижению смертности. Исследование представляло собой моделирование на основе данных одного из американских регионов.

Его результаты опубликованы в издании British Medical Journal.

В моделировании использовались данные о 100 000 людей. Его авторы создали сети контактов для моделирования инфекционных взаимодействий, связанных с родом занятий, домашним хозяйством и случайными взаимодействиями.

Моделирование имело цель сравнить эффект от стандартной вакцинации против коронавируса с отложенной вакцинацией второй дозой. При этом критериями оценки служили смертность от COVID-19, инфицирование SARS-CoV-2 и госпитализация из-за COVID-19 в течение 180 дней.

В результате средняя кумулятивная смертность на 100 000 населения при стандартном введении доз по сравнению с отсрочкой второй дозы составила 226 и 179 соответственно при 90% эффективности первой дозы, 233 и 207 при 80% и 235 и 236 при 70%. Стратегия отсроченного введения второй дозы оказалась оптимальной для вакцин с эффективностью на уровне 80% и выше и частоты вакцинации на уровне 0,3% населения в день или ниже.

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