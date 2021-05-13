В пятницу, 14 мая, мимо Земли пролетит астероид 2015 KJ19, размером с футбольное поле. Его скорость составляет 23 км в секунду или более 82 000 километров в час.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА).

По данным НАСА, космический камень максимально приблизится к нашей планете в 13:00 по Киеву. Астероид длиной 118 метров, что равно длине стандартного футбольного поля.

Максимальное расстояние космического камня к Земле составит 15,1 раза, расстояние между Землей и Луной или около 5,8 миллиона километров. В НАСА заявили, что ни его размер, ни его расстояние к Земле не представляют угрозы для нашей планеты.

Как сообщала "Страна", в NASA решили отправить человека на Луну и построить там атомную электростанцию.

Украина подписала договоренности в рамках программы "Артемида" о принципах исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Напомним, что в Пентагоне назвали космос "зоной боевых действий". США намерены выступить в роли "диспетчеров" космоса и контролировать космические полеты.