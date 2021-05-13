Европейский союз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС, которая временно ограничивает несущественные поездки из стран, не входящих в сообщество.

Ожидается, что в связи с этим после 20 мая Испания, где недавно отменили режим чрезвычайного положения, станет доступна для иностранных туристов из третьих стран.

Об этом пишет газета Diario de Sevilla со ссылкой на слова министра промышленности, торговли и туризма Марии Рейес Марото.

Во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию", направленной на укрепление позиций страны как лидера в сфере индустрии отдыха, министра заявила, что ожидает ослабления ограничений ЕС к 20 мая, что облегчит иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию.

Марото добавила, что Испания "очень скоро готова снова открыться миру и приветствовать всех тех, кто хочет провести идеальный отпуск после худшего года нашей жизни". Но на напомнила, что в июне будет запущен цифровой зеленый сертификат для облегчения мобильности между странами ЕС.

Также Марото сказала, цель рекламной кампании - сломать психологический барьер и избавиться от страха перед путешествиями, побудить туристов к поездкам за рубеж этим летом, прежде всего, в Испанию. Также она должна укрепить позиции страны как места отдыха для основных въездных рынков: Великобритании, Франции, Германии, стран Северной и Восточной Европы.

Кроме того, Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция отменит обязательные ПЦР-тесты для украинцев уже с ближайшей субботы.

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