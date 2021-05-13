Для того, чтобы избежать повышения тарифа на проезд в столичном общественном транспорте Киевский горсовет обратился к Кабмину и Верховной Раде с просьбой решить вопрос компенсаций выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан из государственного бюджета Украины. Обращение поддержали 88 депутатов, сообщается на сайте КГГА.

"Так, до 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из государственного бюджета. Однако в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. С тех пор расходы на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан возложены на местные бюджеты. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный им льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов", - говорится в сообщении.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, изменения в Бюджетный кодекс вынуждают территориальные громады тратить из местных бюджетов миллиарды гривень на обеспечение гарантированных государством льгот. Часто это делается за счет недофинансирования других социально значимых сфер.

"В частности, здравоохранения, образования, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства. Так, расходы городского бюджета Киева на компенсацию предусмотренного государством права льготного проезда в 2019 году составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн. На 2021 год запланированы расходы в сумме 803,3 млн грн ", - сказал Кличко.

Градоначальник добавил, что в условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. А недостаточная компенсация перевозчикам расходов за перевозку льготных категорий приводит к снижению рентабельности пассажирских перевозок и ухудшению состояния транспортной системы.

Напомним, в четверг, 13 мая, КП "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" обратились к депутатам и главе Киевсовета с просьбой выделить им дополнительные средства из бюджета или повысить тарифы на проезд. Транспортники утверждают, что экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира в метро составляет 21 гривну, а наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) - 25,18 гривен и 78,90 гривен - проезд городской электричкой.

Также мы сообщали, что сегодня КП "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" правоохранители пришли с обысками в рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.