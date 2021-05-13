После завершения заседания Печерского райсуда по избранию меры пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку политик дал небольшое интервью в зале суда, а затем покинул здание. У выхода его встретили представители СМИ и националисты, последние - оскорбительными кричалками.

Видео того, как Медведчук покидает суд, опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Националисты скандировали "Медведчук - путинская курва" и намеревались напасть на политика, однако группа поддержки Медведчука из числа членов организации "Патриоты За жизнь", а также нардепы от ОПЗЖ, оттеснили их. При этом полиция бездействовала.

В такой накаленной атмосфере Медведчук смог коротко пообщаться с прессой и уехал. По дороге к машине на него вновь пытались напасть радикалы, но пробиться им не удалось и машина уехала.

Напомним, суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с делом о госизмене.

"Страна" вела текстовую хронику происходившего 13 мая как в Печерском суде, так и у его здания.