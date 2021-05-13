Народный депутат и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского райсуда о его домашнем аресте.

Комментарий опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Не было сонования для применения меры пресечения никакого, и эти аргументы были представлены, и я сторонник именно этих аргументов. Суд решил по-другому", - сказал политик.

Журналист поинтересовался у него, будет ли он подавать апелляцию.

"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение о том, какими будут наши последующие действия", - ответил Медведчук.

Он заверит, что продолжит борьбу за то, чтобы ему не предъявляли необоснованных обвинений и дело не было политически мотивированным.

Между тем прокуроры сразу ушли из зала суда, не комментируя его решение.

Напомним, 11 мая народным депутатам от "Опоплатформы" Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая состоялся суд по избранию меры пресечения для Медведчука. Прокуратура изначально собиралась требовать для него взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн.