Японский олигарх Юсаку Маэдзава в июне начнет трехмесячную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. В декабре он должен отправиться на МКС с космодрома Байконур (Казахстан) как космический турист.

Затем должен состоятся его космический полет на корабле "Союз МС-20" под командованием российского космонавта Александра Мисуркина. Маэдзава ранее успешно прошел необходимые все медицинские осмотры.

Об этом сообщает пресс-служба компании Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.

"Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что продолжительность туристического полета в космос составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин.

Трехмесячная подготовка к полёту с участием миллиардера начнётся в июне и пройдёт в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке.



"Мне так любопытно узнать, как живется в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своем Youtube-канале", - сказал Маэдзава.

В марте он объявил, что выберет восемь человек для совместного полёта к Луне. Он станет первым космическим туристом компании SpaceX. Так как бизнесмен выкупил все места, путешествие для его гостей будет бесплатным. Миссия запланирована на 2023 год. В последний раз люди побывали на Луне в 1972 году.

Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan, сумма сделки составила $3,7 млрд.

В 2001 году американский олигарх Деннис Тито стал первым космическим туристом в мире. Последний турист посетил МКС в 2009 году, им стал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

Мы разбирались, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос, и куда дальше могут полететь земляне.

Как сообщала "Страна", британская компания OneWeb посвятила запуск своих спутников на орбиту первому человеку в космосе Юрию Гагарину. Первый космонавт Земли был изображен на эмблеме миссии.

Также стало известно, как посольство России потроллило Госдеп после безликих поздравлений США с Днем космонавтики.