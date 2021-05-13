Президент США Джо Байден на брифинге 13 мая заявил, что российский лидер России Владимир Путин не причастен к кибератакам на трубопровод Сolonial Pipeline.

Брифинг транслировался в официальных соцсетях Белого дома.

"Уверен, что я верно прочел доклад ФБР по Colonial Pipeline. В нем говорится, что Путин не причастен", - сказал глава Белого дома.

По его словам, организовавшие атаку хакеры могут находиться на территории России. Он сообщил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой по поводу взлома трубопроводной компании Colonial.

"Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", - добавил президент США.

Как писала "Страна", 7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Атака отразилась на транспортировке бензина. В ее организации обвинили российских взломщиков.

Позже стало известно, что компания была вынуждена заплатить хакерам выкуп в размере около $5 млн.

Также мы приводили еще одно заявление по поводу атаки. Глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм сказала, что Вашингтон не видит прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод.