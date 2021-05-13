Постковидный синдром у переболевших коронавирусом требует отдельного лечения, поскольку больные не могут преодолеть его своими силами и вернуться к нормальной жизни. Чаще всего страдающие посковидным синдромом жалуются на быструю утомляемость, респираторные симптомы и неврологические проблемы. К такому выводу пришли ученые, сообщается в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Постковидный синдром, также известный как "долгий Covid" или PCS-синдром (Post-Covid-19 syndrome) – это комплекс симптомов, сохраняющихся у переболевших в течение двух-трех месяцев, а иногда больше.

Всего за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года специалисты обследовали 100 человек – 68 женщин и 32 мужчин. Средний возраст пациентов составлял 45 лет, а их состояние оценивали в среднем через 93 дня после заражения.

Наиболее частым постковидным симптомом у пациентов, которые обратились в клинику, была утомляемость (80%), респираторные симптомы (59%) и столько же - неврологические жалобы. Более трети пациентов (34%) сообщали о когнитивных трудностях в выполнении основных повседневных действий.

Только каждый третий переболевший подтвердил, что смог полностью вернуться к полноценной трудовой деятельности. Как отмечается в результатах исследования, постковидный синдром требует отдельного лечения. Без него пациенты долго не смогут вернуться к работе и нормальной жизни.

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