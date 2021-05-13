Народный депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал происходящее на суде по избранию ему меры пресечения.

Видеозапись слов политика опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Депутат вышел к журналистам после того, как судьи Печерского райсуда ушли в совещательную комнату, чтобы вынести вердикт о мере пресечения. Он рассказал, что ранее суд выслушал стороны обвинения и защиты, а также приобщил к делу дополнительные материалы.

"Очень хочется, чтобы оно (решение суда - Ред.), первое, было справедливым, второе, отвечало действующему законодательству Украины. А если исходить из этих двух принципов, то позиция адвоката и моя личная в том, что ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде ареста и установления альтернативного залога должно быть отклонено", - сказал Медведчук.

Он добавил, что его однопартийцы заявили ходатайство о поручительстве на случай избрания меры пресечения.

Напомним, "Страна" ведет онлайн об избрании меры пресечения Виктору Медведчуку.

Как мы писали, у здания суда уже произошла стычка националистов с членами организации "Патриоты за жизнь".