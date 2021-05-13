Одна доза вакцины от коронавируса обходится Украине в среднем в 7,52 доллара. Но эта стоимость является лишь приблизительной, поскольку по условиям контрактов, Украина не может разглашать точную цену закупленного препарата. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - сказал Максим Степанов.

Как сообщалось, в Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса.

Напомним, в Украине закончилась почти вся вакцина от коронавируса AstraZeneca, предназначенная для первой прививки. 26 тысяч доз препарата зарезервировали для второй.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине пока не будут вакцинировать всех желающих, записавшихся на прививку через "Дию".

Также мы сообщали, что в Украине задержали продавцов фальшивой вакцины Pfizer для охваченной коронавирусом Индии.